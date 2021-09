Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Koalitionsspiel in Deutschland gleicht mehr und mehr einer Reise nach Jerusalem, sodass jede Art von Vorhersage im Moment schwierig erscheint, so Ludovic Colin, Senior Portfoliomanager bei Vontobel.Viele würden dazu neigen, zu vergessen, dass die Anzahl der Sitze im Bundestag variabel sei: Je nach Ergebnis könnte die Anzahl der Sitze auf 900 steigen (im Vergleich zu 706 heute). Die letzten Schätzungen würden von 759 Sitzen ausgehen, wobei die SPD die stärkste Fraktion im Parlament würde. Was die Koalitionsoptionen angehe, so sei eine große Koalition (SPD/CDU/CSU) weiterhin möglich, würde aber nur eine sehr knappe Mehrheit erhalten. Wahrscheinlicher sei, dass die Koalition aus drei oder mehr Parteien bestehe, wodurch sich die Zahl der möglichen Kombinationen um ein Vielfaches erhöhe. ...

