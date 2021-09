Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Freitag hat die HSBC Holding unerwartet eine Dualtranche mit 5- und 8-jährigen Laufzeiten erfolgreich an den Markt gebracht, so die Analysten der Helaba.Auch in dieser Woche werde die Welle an Neumissionen wohl wieder hoch sein. Mandate gebe es bislang zwar nicht, das günstige Umfeld dürfte aber weitere Emittenten auf den Plan rufen. Die Emissionsflut der letzten Woche (immerhin seien europäische Bankanleihen im Volumen von insgesamt mehr als 11 Mrd. EUR veräußert worden) habe der Markt gut aufgenommen. Ausweitungstendenzen bei den ASW-Spreads seien nicht zu beobachten gewesen. Vielmehr seien die Spreads vor allem im Senior-Non-Preferred-Segment im Wochenvergleich gesunken. Zudem seien die emittierten Anleihen zumeist gut aufgenommen worden, wenngleich in der Vergangenheit schon zum Teil höhere Überzeichnungsquoten zu beobachten gewesen seien. ...

