FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - TARGET 2700 (3600) PENCE - BARCLAYS CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2510 (2640) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 9500 (9800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3900 (4100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BHP GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2300 (2700) PENCE - BERENBERG CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 220 (280) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5570 (5018) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 11000 (9000) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2500 (2700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5700 (5350) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES JD SPORTS PRICE TARGET TO 1325 (1150) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1460 (1540) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de