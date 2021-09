Ungewöhnlich für den sonst eher verschlossenen Konzern: Tesla lädt Brandenburger:innen am 9. Oktober zu einem Tag der offenen Tür in der Gigafactory ein. Auch Elon Musk lässt sich blicken. Medienanfragen beantwortet Tesla nicht gern. Vor einem Jahr hatte der E-Autobauer in den USA sein PR-Team aufgelöst. Kommuniziert wird per Social Media. Man denke an den Twitter-Output von Firmenchef Elon Musk. In Brandenburg scheint Tesla aber eine andere Strategie zu fahren - offener. Zuletzt hatte Tesla einem deutschen TV-Team erstmals einen Blick ins Innere der Gigafactory in Grünheide ...

Den vollständigen Artikel lesen ...