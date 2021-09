Die US-Unfallbehörde hat mal wieder etwas an Tesla zu bemängeln. Sein neues Assistenzsystem 'Full Self-Driving' sei "irreführend und unverantwortlich", kritisierte Jennifer Homendy vom NTSB Teslas Umgang mit seinem 'Autopiloten'. Während sich die Tesla-Aktie dem schwachen Börsen-Trend am Montag nicht ganz entziehen kann, bleibt der Elektroauto-Pionier in einem Ranking jedoch ganz klar Spitzenreiter. Die Chefin der US-Unfallbehörde, Jennifer Homendy, fordert, dass Tesla "grundlegende Sicherheitsprobleme" ...

