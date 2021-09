Die Vakuumtransmitter der Smartline von Thyracont Vacuum Instruments sind über ihre Profinet-Schnittstelle offen zum Datenaustausch-Standard OPC UA. Dies erschließt neue Möglichkeiten in der Prozessoptimierung oder der Instandhaltung. Die Transmitter unterstützen die bidirektionale, verlustfreie Kommunikation zwischen allen Komponenten von der Feld- und Unternehmensebene bis in die Cloud. In der Praxis ergibt sich daraus eine Vielzahl von Möglichkeiten für den Anwender. Einer der wohl wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...