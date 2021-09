Zumindest virtuell bringt euch die Nasa jetzt ganz nah an den Mars-Rover Perseverance heran. Dazu hat die US-Raumfahrtbehörde eine interaktive 3D-Website entwickelt. "Für Menschen ist es manchmal schwierig, den Standort und die Entfernung von Bildern vom Mars zu erfassen. Es ist nicht wie hier auf der Erde, wo man sich anhand von Bäumen und Gebäuden orientieren kann", erklärt Parker Abercrombie von der Nasa die Idee hinter der neuen Website namens Explore with Perseverance. Das Tool bildet aktuelle und frühere Positionen des Perseverance-Rovers in 3D nach. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...