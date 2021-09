Die drohende Zahlungsunfähigkeit des chinesischen Immobilienriesen Evergrande belastet Bankaktien weltweit. Sollte die Finanzbranche in China in eine Krise rutschen, würde dies auch in Europa für Verwerfungen sorgen. Die Deutsche Bank trägt deshalb im ohnehin schwachen Marktumfeld mit einem Minus von knapp sieben Prozent die rote Laterne im DAX. Für spekulative Anleger könnte sich eine Chance ergeben.Die Bankenbranche steht unter besonderer Beobachtung. Wenn China den Super-GAU bei Evergrande nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...