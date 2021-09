Mehrfach wurde in Medienberichten die Kooperation von Farasis Energy und Daimler in Frage gestellt, da die Batteriezellen und -module des chinesischen Lieferanten qualitativ unzureichend seien. Nun meldet sich das Unternehmen zu Wort. Farasis Energy wehrt sich nach einer Vielzahl an Medienberichten gegen "Spekulationen und falsche Behauptungen". Demnach seien keine Qualitätsprobleme bei den an Daimler gelieferten Zellmodulen bekannt. Vielmehr verlief der Test nach der ersten Lieferung von Zellmustern im Jahre 2018 so positiv, dass der Autobauer eine Nominierung an Farasis vergeben habe. Inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...