New York (ots/PRNewswire) -Die Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) gibt heute die vereinbarte Akquisition der Oliver Schrott Kommunikation GmbH (OSK), einer der führenden Public Relations- und Kommunikationsagenturen in Deutschland, bekannt. OSK wird als eigenständige Marke innerhalb der Omnicom Public Relations Group operieren, dem Zusammenschluss weltweit führender Public Relations- und Spezialagenturen innerhalb der Omnicom Group.OSK verfügt über ein breites Portfolio an Kommunikationsdienstleistungen an der Schnittstelle zwischen PR, Social Media und Marketing. Die Agentur ist vor allem für ihre Automobil-Kommunikation bekannt und bietet darüber hinaus Expertise in den Bereichen New Mobility, Technology und Digital Life. OSK betreut einige der bekanntesten Marken der Welt, darunter Mercedes-Benz, Harman, Siemens und ZF. Mit mehr als 225 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, China und den USA hat OSK seit der Gründung im Jahr 1993 eine internationale Präsenz aufgebaut. Nach Abschluss der Akquisition wird OSK weiterhin vom Vorsitzenden und CEO Oliver Schrott geführt."Die Übernahme von OSK ist Teil unseres strategischen Plans, unsere Fähigkeiten in den Bereichen auszubauen, in denen sich OSK auszeichnet, insbesondere bei der Konvergenz von Technologie, Mobilität und Kommunikation", so John Wren, Chairman und CEO von Omnicom. "Wir freuen uns, OSK in die Gruppe aufzunehmen, um unsere PR-Präsenz in Europa zu stärken und unseren Kunden neue Perspektiven zu bieten. Ich möchte Oliver und sein gesamtes Team bei Omnicom willkommen heißen."OSK zählt seit Jahren zu den führenden PR-Agenturen in Deutschland und ist die unbestrittene Nummer eins in der Automobil- und Mobilitätskommunikation. Die Agentur hat sich zu einem breit aufgestellten Kommunikationsdienstleister mit einem in der Branche einzigartigen Portfolio entwickelt - internationalisiert mit Büros in New York und Peking und digitalisiert mit einem Technology Hub in Berlin."Mit Omnicom haben wir einen idealen Partner gefunden, der an unsere erfolgreiche Vergangenheit anknüpfen und uns dabei unterstützen wird, die nächste Stufe unserer Entwicklung zu erreichen", erklärt Oliver Schrott. "Nach 28-jährigem Erfolg als inhabergeführte Agentur sind wir gespannt darauf, wie unser unvergleichliches Talent in Kombination mit dem Know-how und den Ressourcen von Omnicom unsere Position in Regionen, Branchen und in der datengesteuerten Kommunikation weiter ausbauen wird."OSK wird zudem auch eine führende Rolle bei der angekündigten Partnerschaft von Omnicom mit Mercedes-Benz übernehmen, die unter dem Namen "Team X" eine vollständig integrierte, maßgeschneiderte und datengesteuerte globale Agenturlösung etablieren wird, die das gesamte Spektrum der Kommunikations- und Marketingaktivitäten von Mercedes-Benz abdeckt, um Kunden ein personalisiertes und nahtloses Markenerlebnis an allen Kontaktpunkten weltweit zu bieten.Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet und steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung, die den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt.Über OSKDie Oliver Schrott Kommunikation GmbH (OSK) (www.osk.de) ist eine der führenden PR- und Kommunikationsagenturen in Deutschland. Das 1993 vom ehemaligen Journalisten Oliver Schrott gegründete Unternehmen bietet Beratung und Unterstützung an der Schnittstelle von Kommunikation und Vertrieb, Marke und Produkt. OSK ist spezialisiert auf internationale PR-Kampagnen, Plattformen und Formate für die vier Zukunftsthemen Automotive, New Mobility, Technology und Digital Life. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 225 Mitarbeitende am Hauptsitz in Köln und an Standorten in Berlin, Stuttgart, Friedrichshafen, New York und Peking. Zu den Kunden von OSK zählen international führende Marken wie Mercedes-Benz, ZF, Siemens und Harman.Über OMNICOM GROUP INC.Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) (www.omnicomgroup.com) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Marketing und Unternehmenskommunikation. Die Markennetzwerke und zahlreiche Spezialfirmen von Omnicom bieten Werbung, strategische Mediaplanung und -einkauf, digitales und interaktives Marketing, Direkt- und Werbemarketing, Public Relations sowie andere spezielle Kommunikationsdienstleistungen für über 5.000 Kunden in mehr als 70 Ländern. Folgen Sie uns auf Twitter für die neuesten Nachrichten.Über OMNICOM PUBLIC RELATIONS GROUPDie Omnicom Public Relations Group ist ein globaler Zusammenschluss von drei der weltweit führenden Public-Relations-Agenturen und Spezialagenturen in Bereichen wie Global Health Strategy, Marketing für Frauen, Public Affairs und Corporate Social Responsibility. Sie umfasst mehr als 6.300 Public-Relations-Fachleute, die ihre Expertise Unternehmen, Regierungsbehörden, NGOs und gemeinnützigen Organisationen in einem breiten Spektrum von Branchen zur Verfügung stellen. Die Omnicom Public Relations Group arbeitet für ihre Kunden mit einem unermüdlichen Fokus auf Talenten, einem kontinuierlichen Streben nach Innovation und einer Kultur, die von Zusammenarbeit geprägt ist. Omnicom Public Relations Group ist Teil der Omnicom Group Inc.Pressekontakt:Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie bitte: SonjaTabatabaiOmnicom Media Group GermanyGroup Manager Public Relations & MarketingE-Mail: sonja.tabatabai@omnicommediagroup.comOriginal-Content von: Omnicom Group Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64500/5025228