Nach der Pleite des Ex-DAX-Mitgliedes Wirecard war klar: Es muss etwas passieren bei den Kriterien, die die Aufnahme in den DAX bestimmen, aber auch bei dessen Zusammensetzung. Nun, seit Anfang der Woche, ist der DAX "gesundheitslastiger". Mit Siemens Healthineers, Sartorius und Qiagen gibt es direkt drei neue DAX-Mitglieder aus dem Gesundheitsbereich. Aber das wird kritisiert: Die oberste deutsche Börsenliga bleibt "industrielastig". Was bedeuten die Änderungen im DAX und MDAX für die Anleger:innen, darüber spricht Martin Kerscher bei wallstreet:online tv mit Fondsmanager Markus Sievers, Geschäftsführer der apano GmbH.