Erwerb von Technologie für lösungsmittelfreie Cannabisextraktion und verbesserte Verabreichung erweitert Getränkeportfolio des Unternehmens um wertvolles geistiges Eigentum und fügt vier innovative Marken auf Cannabismarkt für Erwachsene sowie Aktiva im Wert von 17 Mio. $ hinzu

Vancouver (British Columbia), 20. September 2021. Der aufstrebende Marktführer für innovative Gesundheits- und Wellnessgetränke und -produkte, BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) ("BevCanna" oder das "Unternehmen"), meldete heute, dass es ein endgültiges Abkommen vom 19. September 2021 (das "Abkommen") hinsichtlich der Übernahme von Embark Health Inc. ("Embark") unterzeichnet hat.

Embark verfügt über eine umfassende Produktion sowie über geistiges Eigentum in Zusammenhang mit hochwertigen lösungsmittelfreien Cannabisextrakten, wie etwa Bubble Hash, traditionell gepresstem Haschisch, Harz, Kief oder dem innovativen Verkaufsschlager Hazel Hash Stick. Embark ist außerdem in der Lage, eine Reihe von Cannabiskonzentraten, flüssigen und pulverförmigen Getränkemischungen, Topika sowie Esswaren herzustellen. Mit vier Marken für die Anwendung durch Erwachse in allen drei Cannabis-2.0-Produktkategorien auf dem kanadischen Markt, die durch die lösungsmittelfreie und verbesserte Verabreichung bestechen, verfügt Embark über ein vollständiges Produktangebot für die Anwendung durch Erwachsene, das Getränke, Topika, lösungsmittelfreie Extrakte und Haschisch umfasst. Embark ist auch Mehrheitseigentümer von ProteinQuest, das die eigene innovative Technologie von Embark in der Branche für mit Proteinen angereicherten und funktionellen Lebensmitteln mit ersten kommerziellen Produkten unter Verwendung von Hanfsamen anwendet und sich somit für ein weiteres Wachstum in der Gesundheits- und Wellnessbranche positioniert.

"Die Übernahme von Embark beschleunigt die Weiterentwicklung von BevCanna zu einem diversifizierten Gesundheits- und Wellnessunternehmen beträchtlich", sagte John Campbell, CFO von BevCanna. "Unser einzigartiges und vielfältiges Portfolio wird nun ein noch breiteres Spektrum an Erwachsenen- und Wellnesskanälen sowie innovativen Produktkategorien umfassen. Die Übernahme wird für beide Unternehmen einen beträchtlichen Wert schaffen und zwei außergewöhnlich erfahrene Teams zusammenbringen, die eines der vielfältigsten und innovativsten Gesundheits- und Wellnessunternehmen der Branche bilden."

Höhepunkte des Deals:

- Übernahme ist für BevCanna wachstumsfördernd und fusioniertes Unternehmen wird über 100 Mio. $ an Aktiva in Bilanz haben

- Hinzukommen von einzigartiger Palette an wertvollen Marken in allen drei Cannabis-2.0-Kategorien, die es BevCanna ermöglicht, differenzierte und ergänzende Erwachsenen- und Wellnessprodukte zu verkaufen

- Hinzukommen von hochmoderner Produktionsanlage in Delta in British Columbia mit materiellen und immateriellen Aktiva im Wert von 17 Mio. $1, einschließlich direkter Eigentümerschaft an Ausrüstung im Wert von 11 Mio. $1

- Angenommener Preis entspricht Aufschlag von 33 % auf volumengewichteten durchschnittlichen Handelspreis von BevCanna-Aktien an CSE an den 5 Handelstagen vor dem Datum dieser Pressemitteilung

- Bruttoeinnahmen beliefen sich in den letzten 3 Monaten der kommerziellen Produktion auf insgesamt 790.000 $ bei einer ungefähren Bruttomarge von 65%

- Erweiterung von Getränkeportfolio durch Hinzukommen von eigener Nanotechnologie und Verabreichungstechnologie mit schnell einsetzender Wirkung für Getränke, Topika und Esswaren, was BevCanna eine vertikale Integration seines Angebots für ausgewählte interne und White-Label-Kunden ermöglicht

- Hinzukommen von innovativer lösungsmittelfreier Extraktionstechnologie, die es BevCanna ermöglicht, Haschisch, Bubble Hash, Live Rosin und andere begehrte Cannabisprodukte für die Anwendung durch Erwachsene anzubieten

- Hinzukommen erstklassiger Mitglieder von Management- und Betriebsteam, die Pioniere im Bereich der Cannabis-, Extraktions- und Verabreichungstechnologien sind, einschließlich:

Bruce Dawson-Scully, Founder und Chief Executive Officer von WeedMD (TSX-V: ENTG)

Marcus "Bubbleman" Richardson, bekannt als Gründungspionier von Bubble Hash

Michael West, globaler Extraktionsexperte, der über ein Dutzend erstklassige Extraktionsanlagen für Unternehmen wie Cresco Labs (CSE: CL) entwickelt, konzipiert und errichtet hat

Curtis Leifso, Experte für Technologien zur Verabreichung von Arzneimitteln mit verbesserter Bioverfügbarkeit

- Diversifiziert das Geschäft zwischen Cannabis und Wellness mit Schwerpunktlegung auf hochmoderne Technologie und wachstumsstarken Produktkategorien

- Ermöglicht wechselseitige Nutzung bestehender Lizenzen, einschließlich von Health Canada erteilter Verkaufslizenz für Anwendung durch Erwachsene, die BevCanna die Möglichkeit gibt, seine Produkte direkt an Vertriebsstellen der Provinzen in ganz Kanada zu verkaufen. Von Health Canada erteilte Lizenz für Verkauf von Arzneimitteln ermöglicht erweiterten Vertrieb direkt an den Kunden. Lizenz für Forschung und Entwicklung ermöglicht außerdem eine rasche Produktentwicklung mit bestehenden und zukünftigen White-Label-Industriepartnern

- Exposition in Branche für mit Proteinen angereicherte funktionelle Lebensmittel mit Mehrheitsbeteiligung an ProteinQuest, das auf Herstellung eines umfassenden Sortiments an Proteinpulvern, Speiseölen und Getränken aus Hanfsamen spezialisiert ist

Anlagen von Embark:

Die Übernahme von Embark umfasst auch zwei erstklassige Produktionsanlagen, die zusammen materielle und immaterielle Aktiva im Wert von über 17 Millionen $1 einbringen, einschließlich einer hochmodernen Ausrüstung und nanotechnologischen geistigen Eigentums im Wert von 11 Millionen $1.

Embark Delta ist eine 40.000 ft² große Anlage, die eigens gemäß dem GMP-Standard errichtet wurde. Embark Delta verfügt über eine Bundeslizenz und produziert Konzentrate, Getränkemischungen und Topika. Das Unternehmen stellt lösungsmittelfreie Konzentrate für B2B-Vertragsfertigungs-Lieferabkommen und White-Label-Dienstleistungen sowie Produkte der Marke Embark her, die an regionale Behörden für den Freizeit- und medizinischen Markt zur Anwendung durch Erwachsene verkauft werden. Embark Delta liegt zentral im unteren Festland von British Columbia und bietet schlüsselfertige und skalierbare Wachstumskapazitäten durch die reduzierte, ausgelagerte, gesicherte/lizenzierte Lagerung von Cannabis, Versandgebühren, Fertigung, Verpackung und Etikettierung.

EmbarkNano ist eine 4.600 ft² große Anlage in Calgary in Alberta. EmbarkNano widmet sich der Herstellung von Nanogrundstoffen sowie der Erforschung und Entwicklung von Liefertechnologien für Nanoprodukte und richtet sein Hauptaugenmerk auf die Herstellung von Fertigprodukten aus den in Calgary hergestellten "unkontrollierten" Grundstoffen. EmbarkNano ist nicht gemäß den Cannabis Regulations lizenziert und es ist zurzeit nicht geplant, diese Anlage zu lizenzieren.

Marken von Embark

Distilled and Infused - Flüssige und pulverförmige Getränkemischungen

Die Distilled and Infused-Getränkemischungen von Embark sind eine der flexibelsten und am leichtesten zugänglichen Optionen für angereicherte Getränke und werden in Form von Flüssigkeiten und Pulvern angeboten, wobei eine Pulverlinie Anfang 2022 auf den Markt kommen soll. Die zugrunde liegende Technologie kann auf unterschiedliche Gesundheits- und Wellnessprodukte angewendet werden.

Hazel Hash Stick - Revolutionäres Konzentratprodukt

Embark besitzt die exklusive und weltweite Lizenz für dieses Produkt, das das erste seiner Art auf dem kanadischen Markt ist. Ursprünglich wurde Embark im Hinterland von British Columbia von zwei leidenschaftlichen Haschisch-Befürwortern gegründet und erweitert nun seine Produktionskapazität, um mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten.

The Hank Hash - Qualitativ hochwertige, zugängliche Konzentrate

Die Konzentrate der Produktlinie The Hank wurden von Marcus Richardson, einer international anerkannten Persönlichkeit der Cannabisbranche, entwickelt, um einen engagierten und leidenschaftlichen Kundenstamm anzusprechen. Die umfassende Marketingreichweite von Richardson hat auch zu einer beträchtlichen Nachfrage nach Lizenz- und Partnerschaftsabkommen für die Produktlinie von Embark durch internationale Partner geführt.

Meridian Co. - Topika mit eigener pharmazeutischer Verabreichungstechnologie

Ein weiteres neuartiges Produkt, die Topika-Produktlinie Meridian, beinhaltet eine Verabreichungstechnologie, die es den Wirkstoffen ermöglicht, die Hautschichten zu durchdringen und eine echte systemische Absorption von Cannabinoiden zu bieten. Die Verabreichungstechnologie ist nicht auf Cannabinoide beschränkt, sondern bietet auch umfassende Anwendungsmöglichkeiten für andere Arzneimittel und Wirkstoffe auf dem Gesundheits- und Wellness- sowie auf dem Pharmamarkt.

ProteinQuest - Mittels neuer Techniken hergestellte Proteinpulver, -öle und -getränke aus Hanfsamen

Diese Techniken liefern ein einzigartiges pulverförmiges weißes Protein und ein goldenes Öl mit den wichtigsten Vorteilen von Hanfsamen, jedoch ohne viele der Nachteile.

1 Untestiert

Die Transaktion

Das Abkommen wurde zwischen Embark Health Inc., einem unabhängigen Privatunternehmen, 1323977 B.C. Ltd. ("Subco"), einer 100-%-Tochtergesellschaft von BevCanna, Bruce Dawson-Scully, in seiner Eigenschaft als Aktionärsvertreter und nicht in seiner persönlichen Funktion, und bestimmten Aktionären von Embark unterzeichnet, wobei BevCanna alle ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere von Embark (jeweils ein "Embark-Wertpapier") mittels einer Dreiecksfusion (die "Transaktion") erwerben wird. Nach dem Abschluss der Transaktion wird Embark eine 100-%-Tochtergesellschaft von BevCanna werden.

Gemäß dem Abkommen wird BevCanna alle ausgegebenen und ausstehenden Embark-Wertpapiere im Rahmen einer "Dreiecksfusion" (die "Fusion") erwerben, wobei Subco, eine 100-%-Tochtergesellschaft von BevCanna, und Embark gemäß den Bestimmungen des Business Corporations Act (British Columbia) zu einem Unternehmen fusionieren werden, das unter dem Namen "Embark Health Inc." als 100-Prozent-Tochtergesellschaft von BevCanna weitergeführt wird.

Gemäß der Fusion wird BevCanna nach dem Abschluss der Transaktion (der "Abschluss"), vorbehaltlich der üblichen Glattstellungen, an die Inhaber (jeweils ein "Embark-Aktionär") von Stammaktien von Embark (jeweils eine "Embark-Aktie") insgesamt 46.666.666 Stammaktien von BevCanna (jeweils eine "BevCanna-Aktie", und solche BevCanna-Aktien, die als Vergütung für die Transaktion ausgegeben werden, die "Vergütungsaktien") unter Annahme eines Preises von 0,45 $ pro Aktie ausgegeben, was einer Vergütung in Höhe von insgesamt 21.000.000 $ entspricht. Der angenommene Preis entspricht einem Aufschlag von 33 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der BevCanna-Aktien an der CSE an den fünf Handelstagen vor dem Datum dieser Pressemitteilung, der etwa 0,34 $ pro Aktie betrug. Abgesehen von den Vergütungsaktien sieht die Fusion die Ausgabe von Vorzugsaktien von BevCanna an jeden Embark-Aktionär vor, die die Inhaber zum Erhalt von Earn-out-Zahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 9.199.442 $ berechtigen - abhängig davon, dass Embark in den ersten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren nach dem Abschluss ein EBITDA von bis zu 92.178.280 $ erzielt. Die Vergütungsaktien unterliegen freiwilligen Wiederverkaufsbeschränkungen, wobei 1/12 der Vergütungsaktien am letzten Tag eines jeden Monats nach dem Abschluss für einen Zeitraum von einem Jahr von der Weiterverkaufsbeschränkung befreit wird. Die Earn-out-Zahlungen erfolgen durch die Ausgabe von BevCanna-Aktien gemäß einer Konversion der Vorzugsaktien (zu einem Kurs, der dem zu diesem Zeitpunkt aktuellen fünftägigen volumengewichteten Durchschnittskurs entspricht) - mittels Rücknahme der Vorzugsaktien für eine Barzahlung oder mittels einer Kombination aus Konversion und Rücknahme, was im alleinigen Ermessen von BevCanna liegt. Das Abkommen sieht auch eine Preisanpassung nach dem Abschluss vor, der zufolge die Nettoeinnahmen aus der Veräußerung der Anlage von Embark in Woodstock in Ontario an die Embark-Aktionäre ausgeschüttet werden, sofern diese Veräußerung innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschluss erfolgt.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt unter anderem Folgendem: Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die "CSE"), Genehmigung der Aktionäre von Embark sowie anderen Bedingungen, die für Transaktionen dieser Art üblich sind.

Sämtliche BevCanna-Aktien, die im Rahmen der Transaktion ausgegeben werden, werden im Rahmen einer Ausnahme vom geltenden Wertpapierrecht ausgegeben. In Zusammenhang mit der Transaktion werden keine Vermittlungsgebühren bezahlt.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von hierin beschriebenen Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere, die hierin beschrieben werden, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der "Act") oder dem Wertpapierrecht eines Bundesstaates registriert und dürfen daher in den USA nicht im Namen oder zum Vorteil eines US-Bürgers angeboten oder verkauft werden, sofern keine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt.

Die Originalmeldung, der eine Unternehmenspräsentation beigefügt ist, finden Sie unter folgendem Link: https://www.businesswire.com/news/home/20210920005615/en/BevCanna-Announces-Definitive-Agreement-to-Acquire-Embark-Health-Inc

Über Embark Health Inc.

https://www.embarkhealthinc.com/ ist ein führendes Unternehmen im Bereich der lösungsmittelfreien Cannabisextraktion und der verbesserten Verabreichungstechnologie mit Schwerpunktlegung auf die Formulierung und Herstellung von modernen Cannabis-2.0-Produkten für den B2B-, medizinischen und Erwachsenenmarkt. Embark ist nach wie vor führend bei der Herstellung von Konzentratprodukten, einschließlich Bubble Hash, traditionell gepressten Haschischs, Harz, Kief und des Verkaufsschlagers Hazel Hash Stick. Embark hat auch die besten Getränkemischungen ihrer Art mit schnellem Wirkungseintritt und verbesserter Bioverfügbarkeit sowie das erste topische Produkt auf dem Markt mit echter systemischer Absorption von Cannabinoiden auf den Markt gebracht. Die Produkte von Embark werden zurzeit in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario verkauft.

Die 40.000 ft² große Anlage vom Embark in Delta in British Columbia ist vollständig für die Produktion von Konzentraten, Getränken, Esswaren und Topika lizenziert. Die medizinischen Vertriebs- und Forschungslizenzen von Embark stärken das innovative Ökosystem und ziehen Marken von Drittanbietern sowie White-Label-Kunden an.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist. Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien und Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Bryce Allen, BevCanna Enterprises Inc.

778-766-3744

mailto:bryce@bevcanna.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: die voraussichtlichen Synergien zwischen dem Geschäft von BevCanna und Embark und dem Geschäft des Unternehmens nach dem Abschluss der Transaktion; die Bedingungen der Transaktion, einschließlich der in Verbindung mit dem Abschluss zu zahlenden Gegenleistung; die Aufnahme bestimmter Mitglieder des Managements und des Betriebsteams von Embark in das Unternehmen nach dem Abschluss der Transaktion; zukünftige Produktangebote; und der Abschluss der Transaktion. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: die CSE die Transaktion nicht in der vorgeschlagenen Form oder überhaupt nicht genehmigt; dass die Parteien möglicherweise nicht in der Lage sind, die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen; allgemeine Marktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. BevCanna lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hier genannte Unternehmen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsorientierte Finanzinformationen und Finanzprognosen (zusammen "FOFI") über den erwarteten Anstieg der Vermögenswerte von BevCanna nach dem Closing, die alle den gleichen Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie in den oben genannten Absätzen dargelegt sind. Die tatsächlichen Finanzergebnisse von BevCanna nach dem Closing können von den hier dargelegten Beträgen abweichen, und diese Abweichungen können wesentlich sein. BevCanna und ihre Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass der FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurde und die besten Schätzungen und Beurteilungen der Geschäftsleitung widerspiegelt. Da diese Informationen jedoch subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, sollten sie nicht unbedingt als Indikator für zukünftige Ergebnisse herangezogen werden. BevCanna ist nicht verpflichtet, diese FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt und dienen dem Zweck, weitere Informationen über die voraussichtliche künftige Geschäftstätigkeit von BevCanna nach dem Abschluss zu liefern. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI nicht für andere Zwecke verwendet werden sollten als die, für die sie hier offengelegt wurden.

