Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Einzelhandelsumsätze haben im August mit einem Anstieg um immerhin 0,7% M/M auf den ersten Blick sehr positiv überrascht, so die Analysten der Nord LB.Die Revisionen an den Juli-Zahlen würden dieses optimistische Bild der Lage allerdings partiell relativieren. Zudem würden die Absatzzahlen in den Autohäusern klar die dämpfenden Effekte des Mangels an Produkten anzeigen. Dennoch sei der Anstieg der Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze um 2,5% M/M eine erfreuliche Nachricht gewesen. Aufgrund der jüngst gemeldeten Konjunkturdaten hätten die Analysten seine Wachstumsprognose für die USA leicht nach oben hin anpassen müssen. Das grundsätzliche Bild der ökonomischen Lage bleibe aber unverändert. Die US-Wirtschaft präsentiere sich klar gestärkt, stoße nun aber an die Grenzen des Wachstums. ...

