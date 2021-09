Gegenüber dem Franken hat der Euro dagegen leicht nachgegeben. Aktuell wird er zu 1,0885 Franken gehandelt, nach 1,0920 im frühen Geschäft und 1,0932 zum Vorwochenschluss.Frankfurt - Der Euro hat am Montag seine Verluste aus der vergangen Woche zunächst ausgeweitet und wurde zeitweise zu 1,17 Dollar gehandelt und damit so tief wie seit knapp einem Monat nicht mehr. Am Nachmittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung dann aber mit 1,1725 US-Dollar wieder etwa gleich viel wie noch am Freitagabend. Gegenüber dem Franken hat der Euro dagegen leicht nachgegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...