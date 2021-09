Am heutigen Montag ist es so weit: Die bisher 30 Werte des Leitindex bekommen Zuwachs von 10 weiteren Unternehmen. Wer diese sind und was die Umstellung bedeutet, lesen Sie hier. Ziel der DAX-Erweiterung Der DAX ist der wichtigste deutsche Aktienindex, indem die wertvollsten deutschen Unternehmen, die an der Börse notiert sind, enthalten sind. Bis zum heutigen Montag waren dies 30 Firmen, nun sind es 40. Hauptgrund für die Erweiterung sei laut Tagesschau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...