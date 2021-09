Hierzulande verloren UBS am Montag bis Börsenschluss 6,6 Prozent auf 14,31 Franken und Credit Suisse sogar 7,6 Prozent auf 8,79 Franken.Zürich - Finanztitel sind am Montag deutlich unter Druck geraten. Befürchtungen vor einem Kollaps des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande belasten die Stimmung und nahmen auch europäische Bankentitel in Sippenhaft. Hierzulande verloren UBS am Montag bis Börsenschluss 6,6 Prozent auf 14,31 Franken und Credit Suisse sogar 7,6 Prozent auf 8,79 Franken. Auch Julius Bär (-5,7%), Swiss Life (-3,8%

Den vollständigen Artikel lesen ...