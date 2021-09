Die Wiener Börse ist am Montag mit klaren Verlusten aus dem Handel gegangen. Unter Druck brachten die heimischen Indizes in der Früh vor allem negative Vorgaben aus Hongkong. Am Nachmittag drückte eine schwache Eröffnung an der Wall Street weiter auf die Stimmung.Der ATX verlor 1,67 Prozent auf 3.545,67 Punkte. Der ATX-Prime sank um 1,73 Prozent auf 1.796,77 Einheiten.Laut Marktbeobachtern sei die ...

