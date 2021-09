Der globale Mangel an Halbleitern könnte laut Experten noch bis 2023 andauern - und dann in ein Überangebot umschlagen. Mitte 2022 ist eine leichte Verbesserung und Normalisierung des Halbleitermarkts zu erwarten, wie die International Data Corporation (IDC) prognostiziert. Das Marktforschungsunternehmen erwartet, dass der globale Mangel an Halbleitern noch bis etwa 2023 andauert. Für 2023 sei dann sogar mit einem Überangebot zu rechnen, weil der aktuelle Ausbau der Produktionskapazitäten Ende 2022 seine Wirkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...