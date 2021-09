White Oak Global Advisors ("White Oak") hat die Übernahme von Finacity Corporation ("Finacity") abgeschlossen, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die Betriebskapital- und Handelsfinanzierung für Unternehmen aus aller Welt.

Finacity generiert, strukturiert und platziert Handelsfinanzierungsforderungen in Höhe von mehr als 100 Milliarden US-Dollar jährlich bei über 50 führenden Finanzinstituten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere. Finacity unterstützt Transaktionen für Forderungen in 58 Währungen mit Schuldnern in mehr als 175 Ländern und ist damit weltweit die größte Handelsfinanzierungsplattform, die keine Bank ist.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Adrian Katz CEO und bedeutender Anteilseigner von Finacity bleibt und eng mit der Unternehmensleitung von White Oak Global Advisors zusammenarbeiten wird. Mit dieser Übernahme werden White Oak und die Tochtergesellschaften des Unternehmens über mehr als 215 Experten verfügen, welche sich auf das forderungsbasierte Kreditgeschäft konzentrieren und die Verbriefung von Handelsforderungen sowie eine Vielzahl von Produkten für vermögensbasierte Kreditgeschäfte (ABL) anbieten. Zu diesen zählen unter anderem Rechnungsdiskontierung, Factoring, Handelsfinanzierung, Lieferkettenfinanzierung, Kreditgeberfinanzierung und Import-/Exportfinanzierung.

Durch die Übernahme wird der Vorstoß von White Oak in einen Markt für vermögensbasierte Betriebskapitallösungen beschleunigt. Dieser weist ein Volumen von rund 30 Milliarden US-Dollar auf. Finacity wird als eigenständiges Unternehmen operieren. Das Unternehmen wird jedoch in einer Reihe von Bereichen, in denen Synergien realisierbar sind, eng mit White Oak zusammenarbeiten. Zu diesen Bereichen zählt unter anderem die Bereitstellung von institutionellem Kapital durch White Oak auf der Plattform von Finacity.

White Oak ist ein bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC registriertes Investmentberatungsunternehmen mit bilanzierten Vermögenswerten von mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet mehr als 20 Kreditprodukte an, unter anderem Geschäftskredite für kleine und mittelgroße Unternehmen, gewerbliche Finanzierungen, Mobilienleasing, strukturierte Finanzierungen und weitere spezielle Kreditlösungen zugunsten von Kreditnehmern.

Finacity mit Unternehmenssitz in Stamford (Connecticut/USA) firmiert künftig unter der Bezeichnung White Oak Finacity. White Oak ist schon seit längerem an der Übernahme von Finacity interessiert: Interesse bestand schon vor dem ursprünglichen Verkauf des Unternehmens im Jahr 2018.

Andre Hakkak, CEO von White Oak Global Advisors, äußerte sich dazu folgendermaßen:

"Wir freuen uns sehr darüber, Finacity bei White Oak begrüßen zu dürfen. Finacity ist ein Marktführer, und es bestehen erhebliche Synergien zwischen der Arbeit von Finacity und der Arbeit, die wir bei White Oak bereits leisten.

Diese Übernahme beweist einmal mehr das große Engagement von White Oak, ein führender globaler Anbieter von forderungsbesicherten Kapitallösungen zu sein. Diese sind für das Fortbestehen der Weltwirtschaft unerlässlich. Insbesondere die von Finacity bewiesene Erfahrung, wenn es darum geht, die Verbriefung von Forderungen und Vermögenswerten aus dem Konsumentenbereich weniger komplex und kosteneffizienter zu gestalten, wird unseren Kunden erhebliche Vorteile verschaffen.

Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Adrian Katz und dem Team von Finacity im Rahmen dieser neuen Partnerschaft."

Adrian Katz, CEO von Finacity Corporation, kommentierte die Übernahme wie folgt:

"Bei Finacity sind alle begeistert davon, dieses neue Kapitel unserer Unternehmensgeschichte als Teil von White Oak aufzuschlagen. Wir kennen die Unternehmensleitung von White Oak seit langem und sind davon überzeugt, dass dies der absolut richtige Schritt ist, um Finacity zu weiteren Erfolgen zu verhelfen.

Im Besonderen freue ich mich auf die neuen Chancen, welche die Zusammenarbeit mit White Oak durch die Kombination unserer Marktexpertise und unserer globalen Größe bieten wird."

Über White Oak

White Oak Global Advisors LLC ist ein weltweit führender alternativer Vermögensverwalter, der auf die Entwicklung und Bereitstellung von Finanzierungslösungen zur Erleichterung des Wachstums, der Refinanzierung und der Rekapitalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen spezialisiert ist. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 konzentriert sich White Oak Global Advisors in einem disziplinierten Anlageprozess auf die Erzielung risikoangepasster Investitionsrenditen und den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit seinen Kreditnehmern. Weitere Informationen finden Sie unter www.whiteoaksf.com.

Über Finacity

Finacity ist spezialisiert auf die Strukturierung und Bereitstellung effizienter Kapitalmarkt-Forderungsfinanzierungsprogramme, die Finanzierung von Lieferanten und Verbindlichkeiten, Back-Up-Servicing und Programmverwaltung. Finacity unterstützt derzeit die Finanzierung und Verwaltung eines jährlichen Forderungsvolumens von rund 100 Milliarden US-Dollar. Mit Ressourcen in den USA sowie in Europa und Lateinamerika tätigt Finacity Geschäfte in aller Welt mit Schuldnern in 175 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.finacity.com.

