Wieder mal musste ein Gap her, damit die Masse nicht dabei sein kann.Wieder mal musste ein Gap her, damit die Masse nicht dabei sein kann. Nach dem Durchbrechen der Trendlinie, war der Weg in Richtung 15000 frei, den der DAX dann auch zügig erreichte. Nahezu mit einer Punktlandung landete er an der unteren Trendlinie. Dieser Bereich ist natürlich sehr wichtig, da hier auch die psychologische Marke ...

