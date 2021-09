Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 20 septembre/September 2021) The common shares of Blender Bites Limited previously listed as Balsam Technologies Corp. (BTECH.H) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Blender Bites is a Canadian company involved in the development and marketing of a line of premium frozen food products with a focus on functionality. Blender Bites was founded in 2016 and sells a pre-portioned "easy smoothie" product that is free of any unnecessary inner plastic packaging. Blender Bites products are organic, vegan, non-GMO, gluten free, dairy free and soy free. They contain no added sugars and are made in Canada. Blender Bites products are distributed nationally across Canada and are currently sold in over 800 stores, including Sobeys, Safeway, Save on Foods, Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA and Fresh Street, with a launch planned into the United States marketplace. Blender Bites anticipates expanding its plant-based footprint in North America through organic growth of the existing brand and through new acquisitions.

_________________________________

Les actions ordinaires de Blender Bites Limited précédemment inscrites sous le nom de Balsam Technologies Corp. (BTECH.H) ont été approuvées pour l'inscription à la CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Blender Bites est une entreprise canadienne impliquée dans le développement et la commercialisation d'une gamme de produits alimentaires surgelés haut de gamme en mettant l'accent sur la fonctionnalité. Blender Bites a été fondée en 2016 et vend un produit « smoothie facile » pré-portionné exempt de tout emballage intérieur en plastique inutile. Les produits Blender Bites sont biologiques, végétaliens, sans OGM, sans gluten, sans produits laitiers et sans soja. Ils ne contiennent aucun sucre ajouté et sont fabriqués au Canada. Les produits Blender Bites sont distribués à l'échelle nationale au Canada et sont actuellement vendus dans plus de 800 magasins, dont Sobeys, Safeway, Save on Foods, Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA et Fresh Street, avec un lancement prévu sur le marché américain. . Blender Bites prévoit d'étendre son empreinte végétale en Amérique du Nord grâce à la croissance organique de la marque existante et à de nouvelles acquisitions.

Issuer/Émetteur: Blender Bites Limited Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): BITE Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 29 196 788 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 14 550 946 CSE Sector/Catégorie: Technology/technologie CUSIP: 09353K 10 9 ISIN: CA 09353K 10 9 3 Boardlot/Quotité: 100 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 21 septembre/September 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 Septembre/September Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Trust Company of Canada

The Exchange is accepting Market Maker applications for BITE. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com