DoorDash erweitert sein Geschäftsfeld. Ab sofort bietet die amerikanische Lieferkette auch ein umfangreiches Sortiment an Spirituosen an. Eine Dienstleistung, die sich großer Beliebtheit erfreut.DoorDash (US25809K1051) steigt ins Spirituosengeschäft ein. Die amerikanische Lieferkette mit globalen Ambitionen kündigte am Montag an, dass man seine Kundschaft auch mit alkoholischen Getränken beliefern wird. Zu Beginn wird man die neue Dienstleistung in 20 Bundesstaaten anbieten. DoorDash bietet seinen Kunden an, dass die Fahrer von mehreren Geschäften ...

