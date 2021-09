VANCOUVER, BC, 20. September 2021, Yumy Bear Goods Inc., (CSE: YUMY) ("Yumy Bear Candy" oder das "Unternehmen"), ein Hersteller von kostengünstigen, zuckerarmen Süßwaren auf pflanzlicher Basis, freut sich, Jean-Paul Eleizegui, den ehemaligen Key Accounts Manager von Nestle Canada Inc. und Director of Sales von Huer Foods, bei Yumy Bear Goods Inc. willkommen zu heißen, um das Unternehmen bei seiner Expansion in Kanada zu unterstützen.

Als Director of Sales wird Herr Eleizegui eng mit dem Führungsteam von Yumy Bear bei der Erarbeitung von kategorie-, kanal- und kundenspezifischen Strategien zusammenarbeiten, um ein gleichermaßen profitables Wachstum für Yumy Bear und seine Einzelhandelspartner zu erzielen.

Herr Eleizegui verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Konsumgüterbranche. Er war während seiner Tätigkeit bei Nestle und als National Director of Sales bei Huer Foods, einem auf Gummi-Süßwaren spezialisierten Unternehmen, Teil eines Teams, das einen jährlichen Bruttoumsatz von 50 bis 60 Millionen Dollar erzielte und somit die Jahresziele übertraf. Während dieser Zeit konnte Herr Eleizegui starke Partnerschaften mit Einkäufern und wichtigen Stakeholdern in der Branche aufbauen. Herr Eleizugui leitete eine Initiative zur Entwicklung eines Fruchtgummis, der exklusiv bei Costco erhältlich ist und dort zu einem Verkaufsschlager wurde. Dieses Produkt ist führend in der Süßwarenkategorie und hat die ursprünglichen Prognosen deutlich übertroffen.

"Wir freuen uns, Jean-Paul in unserem Team begrüßen zu dürfen. Wir sind zuversichtlich, dass seine Führungskompetenz, seine Leidenschaft und seine langjährigen Beziehungen in der Branche eine große Bereicherung für Yumy Bear sein werden. Mit seiner umfassenden 25-jährigen Erfahrung im Konsumgütersektor sollten wir unsere Expansion bei großen Einzelhändlern in ganz Kanada schnell vorantreiben können", so Erica Williams, CEO des Unternehmens.

"Ich freue mich, dem Team von Yumy Bear beizutreten. Yumy Bear ist ein wahrhaft einzigartiges und wachstumsstarkes Unternehmen für gesunde Süßwaren. Die Nachfrage nach gesünderen Süßigkeiten seitens der Verbraucher steigt von Jahr zu Jahr und insbesondere der Bereich für Gummiwaren steckt noch in den Kinderschuhen. Hier wurde erst an der Oberfläche des Möglichen gekratzt. Die Produkte von Yumy Bear, die ich einigen der mir bekannten Einkäufer vorgestellt habe, wurden begeistert angenommen. Ich freue mich darauf, Yumy Bear mit meiner Erfahrung im Bereich der Konsumgüter zu einem bislang ungekannten Wachstum zu verhelfen", erklärt JP Eleizegui.

YUMY BEAR GOODS INC.

Erica Williams, CEO

Telefon: (604) 449-2026

E-Mail: investors@yumybear.com

YUMY BEAR GOODS INC.

25th Floor, 700 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia

V7Y 1B3

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemeldung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Informationen in dieser Pressemeldung über zukünftige Pläne und Ziele des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Informationen. Diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Unwägbarkeiten; lokale und globale Markt- und Wirtschaftsunwägbarkeiten, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten, die Verfügbarkeit wichtiger Produktinhaltsstoffe, gesetzgeberische, ökologische und andere juristische, regulatorische, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazitäten effektiv zu erweitern; die Fähigkeit, Einzelhandelspartner für den Vertrieb der Produkte des Unternehmens zu gewinnen, der Erfolg von Marktinitiativen und die Fähigkeit, den Bekanntheitsgrad der Marke zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen zu wichtigen strategischen Lieferanten zu gewinnen, aufrechtzuerhalten und auszubauen; unsere Fähigkeit, die Geschmacksvorlieben der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder das Scheitern von behördlichen Genehmigungen; die Angemessenheit unserer Barmittel zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; die zusätzlichen Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht sind, sowie andere in dieser Pressemeldung erwähnte Aspekte. Dementsprechend ist es möglich, dass die in dieser Pressemeldung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten und aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, wesentlich abweichen können. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

