KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu USA/Frankreich:

So geht es bei der Nato-Krise zwischen Paris und Washington nicht nur um die australischen Milliarden für einen U-Boot-Auftrag, Arbeitsplätze in französischen Werften und um das nagende Gefühl der Demütigung in der Grande Nation. Es geht auch um die Frage, ob sich Deutschland in Sachen Sicherheit weiter wie ein Gast benehmen darf, der sich gern reichlich vom gemeinsamen Buffet bedient, aber weniger dazu beisteuert, als er könnte. Die USA haben mit ihrem australischen U-Boot-Manöver nur ein weiteres Mal klar gemacht, dass sie ihre wichtigste Herausforderung künftig im pazifischen Raum sehen. Das heißt, dass Deutschland sich endlich aktiv zu seiner Verantwortung für die europäische Sicherheit bekennen muss./zz/DP/stk