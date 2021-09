FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Erdgas/Preissteigerung:

"Das Heizen mit Gas wird teurer werden. Auf Dauer kommt kein Energieversorger an der Weitergabe der gestiegenen Rohstoffpreise und höheren Kohlendioxid-Steuer vorbei. Dass Erdgas wieder mehr kostet, ist zuerst einmal kein schlechtes Zeichen. Es zeigt, dass sich die Weltwirtschaft von dem Corona-Schock erholt hat. Zum anderen sollte man berücksichtigen, dass die Preise für Rohöl und Erdgas in der Hochzeit der Pandemie abgestürzt waren. Der so gewaltig anmutende Anstieg seither erfolgt von einem geringen Niveau aus. Die Belastungen für die Verbraucher sind deshalb noch erträglich."/zz/DP/jha