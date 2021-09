Der Leitindex Dow Jones Industrial knickt am Ende um 1,78 Prozent auf 33 970,47 Punkte ein.New York - Insbesondere die Angst der Anleger vor dem kriselnden chinesischen Immobiliensektor hat die Wall Street am Montag stark belastet. Darüber hinaus befürchten die Anleger aktuell auch eine baldige Abkehr von der lockeren US-Geldpolitik. Im späten Handel aber griffen einige Investoren auf niedrigem Kursniveau wieder zu und hielten so die Verluste in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones...

Den vollständigen Artikel lesen ...