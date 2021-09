Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn zeichnet sich am Dienstag im DAX zunächst eine gewisse Stabilisierung ab. Sorgen vor einer Ausweitung der Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande hatten den Leitindex gestern zwischenzeitlich mit 15.019 Punkten auf das tiefste Niveau seit Mai gedrückt.Was am Montagmorgen mit Verlusten in Hongkong begonnen hatte, setze sich bis abends an der Wall Street fort. Der marktbreite US-Index S&P 500 rutschte auf das Niveau vom Juli zurück. Erschwerend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...