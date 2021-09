DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In China (Mondfest) und Südkorea (Erntedankfest) findet feiertagsbedingt kein Handel statt.

MITTWOCH: In Hongkong (Tag nach dem Mittherbstfest) und Südkorea (Erntedankfest) wird wegen Feiertagen nicht gehandelt.

TAGESTHEMA

Mit einer Warnung vor einer drohenden "historischen Finanzkrise" und "wirtschaftlichen Katastrophe" hat US-Finanzministerin Janet Yellen den Kongress erneut aufgerufen, die Schuldenobergrenze des Landes anzuheben. "Die USA sind noch nie in Zahlungsverzug geraten. Nicht ein einziges Mal", schrieb Yellen in einem Beitrag für das "Wall Street Journal". Sollte dies nun passieren, könnte dies zu stark steigenden Zinsen, einem Absturz der Aktienkurse und "weiteren finanziellen Tumulten" führen. "Unsere derzeitige wirtschaftliche Erholung würde sich in eine Rezession umkehren", warnte Yellen. Das würde die USA "Milliarden von Dollar an Wirtschaftswachstum und Millionen Jobs" kosten. Die Finanzministerin von Präsident Joe Biden erklärte, ohne eine Anhebung der Schuldenobergrenze werde die US-Regierung im Oktober nicht mehr ihre Rechnungen begleichen können. Die regierenden Demokraten und die oppositionellen Republikaner streiten erbittert über das Thema.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

Im Lauf des Tages:

- NL/Universal Music Group (UMG), Erstnotiz an der Amsterdamer Börse

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:00 Handelsbilanz August PROGNOSE: k.A. zuvor: +4,113 Mrd CHF - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen August Baubeginne PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -7,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,1% gg Vm zuvor: +2,6% gg Vm 14:30 Leistungsbilanz 2Q PROGNOSE: -190,60 Mrd USD 1. Quartal: -195,74 Mrd USD 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.177,00 +0,5% E-Mini-Future S&P-500 4.369,25 -1,2% E-Mini-Future Nsdq-100 15.071,00 +0,4% Nikkei-225 29.971,17 -1,7% Schanghai-Composite Feiertag +/- Ticks Bund -Future 171,56% -13 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.132,06 -2,3% DAX-Future 15.095,00 -2,4% XDAX 15.115,71 -2,4% MDAX 34.799,59 -1,4% TecDAX 3.828,07 -1,4% EuroStoxx50 4.043,63 -2,1% Stoxx50 3.473,55 -1,4% Dow-Jones 33.970,47 -1,8% S&P-500-Index 4.357,73 -1,7% Nasdaq-Comp. 14.713,90 -2,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,69% +65

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Abverkauf zu Wochenbeginn dürften die Börsen wenig verändert in den Handel starten. An der allgemeinen Gemengenlage hat sich nichts geändert: Anleger werden daher weiter vorsichtig agieren. Hauptbelastungsfaktor bleibt ein möglicher Zahlungsausfall des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Angesichts einer Verschuldung von mehr als 300 Milliarden Dollar sendete eine Pleite Schockwellen durch das Finanzsystem und die Wirtschaft. Die Frage ist, ob Peking dies zulassen oder notfalls eine Rettung organisieren wird. Daneben halten sich Anleger vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurück. Auf dieser könnte Fed-Präsident Jerome Powell eine Reduzierung der Wertpapierkäufe ankündigen. Dies hätte Signalwirkung für die Finanzmärkte.

Rückblick: Sehr schwach - Die Stimmung wurde von den Turbulenzen um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande belastet, dessen drohender Zahlungsausfall nicht nur in Hongkong die gesamte Branche nach unten riss, sondern auch auf die Titel der Banken und auf die Versicherungswerte drückte. Evergrande belastete auch den hiesigen Rohstoffsektor, für den es um 3,6 Prozent nach unten ging. Die Probleme am chinesischen Immobilienmarkt könnten zu einem Konjunktureinbruch in China führen, hieß es. Dies hätte erhebliche Auswirkungen auf die Rohstoffnachfrage. Banken büßten mit Evergrande-Ausfallrisiken sogar 4,3 Prozent ein. Daneben waren Anleger wegen des erwarteten Taperings vorsichtig, die Fed könnte bereits am Mittwoch einen Zeitplan vorlegen. Und schließlich belastete auch der Streit um die US-Schuldengrenze. Sopra Steria brachen um 7,1 Prozent ein. Hintergrund waren Medienberichte, laut denen das Unternehmen ein Gebot für Atos abgeben könnte. Auch Thales (+0,7%) wurde als möglicher Käufer genannt. Atos gewannen 1,2 Prozent. Prudential verloren 8,4 Prozent. Der britische Versicherungskonzern plant eine hohe Kapitalerhöhung.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Im DAX fielen VW um 4,6 Prozent und BASF um 2,1 Prozent. Deutsche Bank büßten gleich 7,7 Prozent ein - der gesamte Bankensektor zeigte sich schwach mit möglichen Evergrande-Ausfallrisiken. Auf der anderen Seite legten Qiagen um 1,7 Prozent zu, sie gehören zu den zehn DAX-Neulingen. Daneben sind Symrise, Siemens Healthineers, Airbus, Brenntag, Hellofresh, Porsche, Puma, Sartorius und Zalando neu mit dabei. Marktteilnehmer sprachen von einer "schweren Geburtsstunde" für den neuen DAX. Die geplante Kapitalerhöhung belastete Lufthansa nicht, der Kurs stieg sogar um 5,5 Prozent - auch gestützt von der Möglichkeit baldiger Reiseerleichterungen in die USA. Die Kapitalerhöhung wird von einem Konsortium aus 14 Banken vollständig garantiert. Sixt reagierten mit Aufschlägen von 7,1 Prozent auf eine deutlich angehobene Gewinnprognose.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach den heftigen Verlusten während des regulären Geschäfts haben sich die Kurse stabilisiert. Etwa ab 21.00 Uhr seien Schnäppchenjäger an die US-Börsen gekommen, berichtete ein Händler. Diese hätten sich daraufhin deutlich von ihren Tagestiefs erholt. Auch in DAX-Werten wie Siemens, Porsche oder Zalando hätten Anleger die Abgaben zum Kauf genutzt. Investoren setzten wohl darauf, dass der angeschlagene chinesische Immobilienkonzern China Evergrande gerettet werde, vermutete der Händler.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Vorrangig lastete die Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande auf den Kursen. Außerdem drückten die Unklarheit über die weitere US-Geldpolitik und das Ringen um die US-Schuldenobergrenze auf die Stimmung. Bankenwerte reagierten sensibel auf die Probleme in China. Goldman Sachs und Bank of America fielen um je 3,4 Prozent. Der Sektor verbuchte ein Minus von 2,9 Prozent. Schwächster Dow-Wert waren Caterpillar mit einem Minus von 4,5 Prozent. Der Baumaschinenhersteller könnte vom Evergrande-Debakel ebenfalls betroffen sein. Energiewerte litten unter dem fallenden Ölpreis. Occidental Petroleum und Devon Energy verloren je 5,4 Prozent, Marathon Oil 4,3 Prozent. Biontech (-5,6%) und Pfizer (+0,7%) wollen schnellstmöglich die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für fünf- bis elfjährige Kinder beantragen. Gegen die Tendenz gesucht waren auch die Aktien einiger Fluggesellschaften, denn voraussichtlich dürfen Passagiere aus der EU und Großbritannien ab November wieder in die USA reisen. American Airlines verbesserten sich um 3,0 Prozent, United Airlines um 1,6 Prozent und Jetblue um 1,9 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,22 0,0 0,22 10,1 5 Jahre 0,83 -3,1 0,86 46,7 7 Jahre 1,12 -4,2 1,16 47,0 10 Jahre 1,31 -5,6 1,37 39,6 30 Jahre 1,85 -5,1 1,90 20,5

Staatsanleihen waren als vermeintlich sicherer Hafen gesucht.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1731 +0,0% NV 1,1734 -4,0% EUR/JPY 128,53 +0,2% NV 128,96 +1,9% EUR/CHF 1,0884 +0,0% NV 1,0924 +0,7% EUR/GBP 0,8581 -0,0% NV 0,8532 -3,9% USD/JPY 109,57 NV NV 109,92 +6,1% GBP/USD 1,3672 NV NV 1,3752 +0,1% USD/CNH 6,4772 -0,1% 6,4815 6,4674 -0,4% Bitcoin BTC/USD 42.446,76 -2,4% NV 47.490,26 +46,1%

Der Dollar als klassische Fluchtwährung erhielt etwas Unterstützung von den Sorgen um China und von der Debatte um ein mögliches Tapering. Der Dollarindex tendierte gut behauptet. Steil abwärts ging es dagegen mit den Kursen der Kryptowährungen, weil Anleger sich aus risikoreicheren Anlageklassen zurückzogen. Bitcoin sackte zeitweise um gut 9 Prozent ab.

Der Dollar kommt am Morgen im asiatisch geprägten Devisenhandel leicht zurück, der Dollarindex notiert 0,1 Prozent leichter. Zuletzt war der Greenback als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gesucht gewesen. Ein Zusammenbruch von Evergrande sei ein Prozess im Zeitlupentempo, das Wrack sei schon seit Jahren vom Pfad abgekommen. Die Schlagzeilen heizten die Risikostimmung an den Devisenmärkten an. Aber Vergleiche mit dem Lehman-Zusammenbruch, der das westliche Finanzsystem 2008 fast zum Einsturz gebracht habe, schienen übertrieben, sagt Marktstratege Karl Schamotta von Cambridge Global Payments.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,95 70,29 +0,9% 0,66 +47,8% Brent/ICE 74,56 73,92 +0,9% 0,64 +46,5%

Die Probleme in China zogen den Ölpreis kräftig mit nach unten. Ein Konjunktureinbruch in China dürfte die Nachfrage belasten, hieß es. Zudem normalisierte sich die Produktion im Golf von Mexiko nach den Störungen durch Wirbelsturm Ida wieder. Das Fass der US-Sorte WTI verbilligte sich um 2,3 Prozent. Brent gab in ähnlicher Größenordnung nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.761,11 1.764,18 -0,2% -3,07 -7,2% Silber (Spot) 22,24 22,28 -0,1% -0,03 -15,7% Platin (Spot) 922,08 915,00 +0,8% +7,08 -13,9% Kupfer-Future 4,14 4,12 +0,5% +0,02 +17,3%

Auf der Suche nach "sicheren Häfen" griffen Anleger auch zum Gold. Die Feinunze machte einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett und tendierte etwas fester.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

INNENPOLITIK KANADA

Die Liberale Partei von Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat Prognosen zufolge die Parlamentswahl für sich entschieden. Ob Trudeau eine Mehrheits- oder Minderheitsregierung führen wird, blieb zunächst unklar.

U-BOOT-AFFÄRE FRANKREICH

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Vorgehen der USA, Australiens und Großbritanniens gegenüber Frankreich im Streit um einen geplatzten U-Boot-Deal als "nicht akzeptabel" bezeichnet. "Es gibt viele offene Fragen, die beantwortet werden müssen", sagte von der Leyen. Frankreich hatte wegen Canberras Rückzug aus einem milliardenschweren U-Boot-Geschäft in der vergangenen Woche empört reagiert.

CORONAPANDEMIE DEUTSCHLAND

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht zurückgegangen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, lag der Wert bei 68,5. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 71,0 gelegen. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 81,1.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im August um 8,2 Prozent gestiegen. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Dabei fiel das Plus bei den Gemeinschaftsteuern mit 11,6 Prozent abermals überdurchschnittlich aus", erklärte das Ministerium. Unter anderem seien bei Einfuhrumsatzsteuer, Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer und Körperschaftsteuer zum Teil beträchtliche Zuwächse im Vorjahresvergleich zu verzeichnen gewesen.

LOHNENTWICKLUNG DEUTSCHLAND

Angesichts der demografischen Entwicklung sagt der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, auf absehbare Zeit übermäßig hohe Lohnsteigerungen für die Beschäftigten in Deutschland voraus. "Im Durchschnitt sind Lohnerhöhungen von 5 Prozent im Jahr realistisch", sagte Felbermayr. "Das Lohnplus kann in Branchen, in denen Fachkräfte dringend gebraucht werden, noch höher ausfallen." Felbermayr betonte, die "Lage für die Arbeitnehmer ist so gut wie seit 30 Jahren nicht mehr".

BORUSSIA DORTMUND

Evonik-Chef Christian Kullmann wird neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Ulrich Leitermann, Vorsitzender der Vorstände der Signal Iduna Gruppe, sei zum neuen stellvertretenden AR-Chef gewählt worden, teilte der BVB mit.

NATWEST

Die britische Regierung hat ihren Anteil an der Bank Natwest weiter reduziert. Wie das früher als Royal Bank of Scotland bekannte Kreditinstitut mitteilte, beträgt der Regierungsanteil jetzt 53,96 Prozent nach 54,75 Prozent zuvor.

SHELL

Der Ölkonzern verkauft seine Vermögenswerte im Permian-Becken, dem aktivsten Ölfeld der USA, für rund 9,5 Milliarden US-Dollar in bar an den Wettbewerber Conocophillips. Shell erklärte, 7 Milliarden Dollar des Erlöses an seine Aktionäre auszuschütten, während mit dem Rest die Bilanz gestärkt werden soll.

