Sattel (ots) -Es ist das erste Spiel, das die Schweizer Game Division AG lanciert: Wolfpack spielt sich schnell, geradezu rasant, steckt voller Überraschungen. Familien werden sich freuen: Jetzt, kurz vor den Herbstferien, ist dieses hochwertig gestaltete Kartenspiel erhältlich, im Handel und online: www.gamedivision.chWer kennt sie nicht, die langen Herbstferien-Nachmittage und -Abende. Jetzt werden sie kurzweilig, nämlich mit einem rasanten neuen Kartenspiel: Wolfpack. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Schafe zu reissen - besser noch viele, viele Wölfe. Denn die geben am meisten Punkte, verstecken sich aber nur allzu gut unter den Schafen.Schnell und lustig geht es zu und her, auch dank einiger etwas fieser Wendungen, die eine Partie Wolfpack von Anfang an spannend machen - und fröhlich. Das Spiel ist einfach und schnell erklärt, es eignet sich für zwei bis fünf Personen ab zehn Jahren. Die Verarbeitung ist hochwertig, ebenso die grafische Gestaltung mit ihrer klaren Bildsprache.Es ist das erste Spiel der neu gegründeten Game Division AG, Sattel SZ. Inhaber und treibende Kraft ist der Luzerner Tobias Kaufmann, früher hat er Rasenmähroboter entwickelt, jetzt Spiele. Wolfpack, Kaufmanns erstes Spiel, überzeugt alle, die schnelle und überraschende Kartenspiele mögen.Wolfpack kostet 49 Franken inkl. MwSt. und ist erhältlich im Handel und über den Webshop: www.gamedivision.chHintergründeDas Spiel: Nicht nur Schafe gilt es zu reissen, sondern auch Wölfe, nämlich all die, die sich unter den Schafen verstecken. Vier Actionkarten bringen die Strategien der Spielerinnen und Spieler durcheinander, mal nur wenig, mal komplett. Lacher, auch fiese, sind Teil dieses schnell und flüssig laufenden Spieles. Spielen lässt es sich ab zehn Jahren, ab zwei Personen: "Jede weitere Person - bis maximal fünf - bringt noch mehr Dynamik", so Entwickler Tobias Kaufmann.Der Entwickler: Das ist Tobias Kaufmann, 41-jähriger Luzerner, mit Familie wohnhaft in Sattel SZ. Er hat die Game Division AG gegründet und Wolfpack entwickelt. Sein Ziel: noch mehr schnelle, tolle Spiele. Bei der Entwicklung von Wolfpack waren ihm zwei Dinge wichtig: "Erstens muss es einfach zu erklären sein. Zweitens muss es wirklich Spass machen." Diese Anforderungen sieht Kaufmann erfüllt: Egal, mit wem er Wolfpack anfänglich getestet und jetzt auch gespielt habe, die Leute verstünden es wirklich schnell - und fänden es immer klasse. "Sogar meine Familie will jeweils Wolfpack spielen, freiwillig."Die Gestaltung: Eine weitere Anforderung an ein Kartenspiel, so Tobias Kaufmann, sei die Ästhetik. "Zumindest meine Spiele sollen richtig schön sein." Deshalb hat Kaufmann für die gestalterischen Arbeiten den international renommierten Grafiker Erich Brechbühl aus Luzern engagiert. "Erich hat ein superschönes, reduziertes und wunderbar klares Design entwickelt, es macht einfach Freude", so Kaufmann. Auch produziert ist Wolfpack hochwertig: Es ist so hergestellt, dass es auch nach einer Vielzahl von Spieleabenden, Wolfsrudeln und Schafherden noch schön zu spielen ist.Der Satz auf der Schachtel: Nett sein kannst du später wieder. - Wolfpack ist einfach, steckt voller Überraschungen und macht richtig Spass.* * *Druckfähige Bilder, Portrait von Tobias Kaufmann sowie Kick-off-Clip mit Erich Brechbühl und Tobias Kaufmann in dieser Datei: www.gamedivision.ch/wolfpackmediaDie Game Division AG entwickelt Kartenspiele, Brettspiele und digitale Mobile-Games, die einfach sind und spannend - und richtig schön gestaltet. Das erste Spiel ist das Kartenspiel Wolfpack, erschienen 2021. Die Game Division AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Sattel, Kanton Schwyz. Inhaber und Geschäftsführer ist Tobias Kaufmann. - www.gamedivision.chPressekontakt:Tobias Kaufmann, Wolfpack-Entwickler, Inhaber und CEO Game Division AGT +41 41 835 11 11M +41 79 747 19 80tobias.kaufmann@gamedivision.chGame Division AGGewerbestrasse 6CH-6417 Sattelwww.gamedivision.chwww.facebook.com/gamedivision.chwww.instagram.com/gamedivision.chOriginal-Content von: Game Division AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087271/100877950