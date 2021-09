Der Euro hat sich am Dienstag im Frühhandel über der Marke von 1,17 US-Dollar halten können. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1735 Dollar nach 1,1727 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1711 Dollar festgesetzt.Nicht nur der Euro, auch viele andere Währungen erholten sich gegenüber als besonders sicher empfundenen Währungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...