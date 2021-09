++ Europäische Märkte eröffnen voraussichtlich höher ++ Entscheidungen der Riksbank und der Bank of Japan ++ US-Wohnungsmarktdaten für August ++ Die Lage an den Märkten hat sich im Laufe der Nacht etwas beruhigt und die europäischen und US-amerikanischen Futures haben wieder etwas an Boden gewonnen. Der Zusammenbruch von Evergrande und die möglichen Auswirkungen bleiben jedoch das Hauptrisiko. Das Unternehmen muss am Donnerstag die Zinsen für seine Anleihen zahlen, und ein Ausbleiben dieser Zahlung ...

