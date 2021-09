DJ EUREX/DAX-Future auf Erholungskurs

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es nach dem Ausverkauf am Vortag am Dienstag im Verlauf nach oben. Der Dezember-Kontrakt steigt um 113 auf 15.208 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.220 und das -tief bei 15.107 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 6.922 Kontrakte. Das Tief vom Vortag bei 14.998 Punkten ist die Marke, die nicht mehr unterschritten werden darf, ansonsten könnte sich die Konsolidierung weiter ausdehnen. Darüber hinaus sieht es momentan danach aus, als ob sich der Kontrakt bei fallender Volatilität in den Bereich bei 15.450 Punkten hinarbeiten könnte. Die neue Handelsspanne ist damit im Bereich 15.000 bis 15.450 Punkten angesiedelt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2021 02:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.