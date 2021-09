DJ PRESSEMITTEILUNG/Heinkel Modulbau, Blaubeuren, errichtet für die Bayerische Regiobahn GmbH in Augsburg einen Sozial-Container

Heinkel Modulbau mit Sitz in Blaubeuren realisiert seit Jahrzehnten hochwertige Modul- und Containergebäude. Sie sind schnell und ganz nach Bedarf des Kunden aufgestellt und überzeugen durch Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Jetzt hat Heinkel Modulbau für die Bayerische Regiobahn in Augsburg einen Sozial-Container für die Abteilung Instandhaltung errichtet.

Aufenthaltsqualität für die Beschäftigten

"Das ist außen Container, aber wenn man drinnen ist, denkt man: Das ist Massivbau", sagt Hakan Özcan, Betriebstechniker bei der Regiobahn, begeistert. Zusammen mit den zuständigen Projektleitern hat Heinkel Modulbau ein Containergebäude realisiert, das außen einfach und robust aussieht und innen ganz auf den Zweck des Gebäudes sowie die Wünsche der Mitarbeiter zugeschnitten ist: Die Beschäftigten in der Instandhaltung nutzen einen Aufenthaltsraum mit Küchenzeile sowie einen Umkleideraum, Duschräume und WCs - alles mit hochwertiger Ausstattung und Technik.

Der Sozial-Container der Bayerischen Regiobahn auf einen Blick:

. 1-geschossiges Gebäude

. Größe 18,00 x 6,00 m zuzüglich Vordächer mit 3,00 x 2,00 m Innenhöhe 2,75 m, Gesamthöhe 3,26 m

. Trapezblech-Fassade in Farbe nach Wahl

. Ausstattung: Umkleideraum, Dusch- und WC-Räume, wobei die Nassräume mit bodentiefen Duschen gefliest sind. Küchenzeile und Aufenthaltsraum mit Glasfasertapete

. Dämmung, Fenster und Türen gemäß GEG2020

. Heizung inkl. Klimatisierung durch Wärmepumpe (GEG-konform)

. Brandschutz F30

Weitere Informationen:

Heinkel Modulbau GmbH

Jochen Daur

Helfensteinerstr. 28

89143 Blaubeuren

Tel: 07344 - 173-13

E-Mail: j.daur@heinkel-modulbau.de

Website: www.heinkel-modulbau.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH

Claudia Braunsteffer

Magirusstraße 33

89077 Ulm

Tel: 0731 - 96287-0

E-Mail: c.braunsteffer@projektagentur.de

Über die Heinkel Modulbau GmbH

Die Heinkel Modulbau GmbH mit Sitz in Blaubeuren ging im Jahre 2000 aus dem 1945 gegründeten Familienunternehmen Heinkel Fahrzeugbau und der Firma Heinkel Medizinsysteme hervor. Das Unternehmen ist auf die Planung und Erstellung hochwertiger, mobiler Raumsysteme und Sondercontainer in modularer Bauweise für Büro und Verwaltung, Kindergärten und Schulen, Verkaufsbereiche, Technikausstattungen, Medizin und Labor, Pforten sowie Sanitär und Soziales spezialisiert. Neben Raumsystemen für Privatwirtschaft, Großindustrie und öffentliche Hand bietet Heinkel Modulbau auch spezielle Technik-Container für ganz besondere Anforderungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine gleichbleibende Qualität und Präzision in der Fertigung aus und konnte sich dank der hochwertigen Modulbau-Lösungen in dem kontinuierlich wachsenden Markt immer höhere Marktanteile sichern. Neben dem Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz realisiert das Unternehmen auch vermehrt im anderssprachigen Ausland hochprofessionelle Lösungen für mobile Raumsysteme. Mit seinen 75 Mitarbeitern erwirtschaftete die Heinkel Modulbau GmbH im Jahr 2019 einen Umsatz von über 20 Millionen Euro. www.heinkel-modulbau.de

