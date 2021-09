DJ Deutsche Unternehmen entdecken jetzt erst digitale Arbeits-Erleichterung fürs Büro - Unternehmensberater sehen gerade bei KMUs hohen Nachholbedarf und empfehlen echten OfficeFreund

München (pts004/21.09.2021/09:05) - Es ist unbestritten, dass jedes einzelne Unternehmen nach der größten Auslastung seiner Kapazitäten strebt. Fakt ist aber auch, dass gerade KMU, Kleinbetriebe und Start-ups bei einem plötzlichen Anstieg von Anfragen oder des Umsatzes in ein veritables Chaos im Backoffice und in ihrer Organisation stürzen können. Kaum zu glauben, aber auch nach Corona ist die Digitalisierung bei Buchhaltung, Schriftverkehr und Rechnungsstellung noch immer nicht flächendeckend. Unternehmensberater schlagen Alarm und raten zu einer möglichst effizienten Büro-Software, die alle Bereiche des Backoffice abdecken und die Arbeitsvorgänge vereinfachen kann. Die aktuell einzige 100-Prozent-Allround-Software für alle Bürovorgänge ist die "OfficeFreund"-Büro-Software.

Hervorgegangen aus der bereits seit über 20 Jahren im Praxiseinsatz stehenden 100-Prozent-Allround-Software-Lösung fürs Büro: WinOffice pro 5.x. Ein Gratis-E-Book zur Zukunft der digitalen Büroarbeit 4.0 mit einem Gutschein für den 365-Tage-Gratis-Test der Vollversion für Erstanwender von OfficeFreund findet sich jetzt unter: https:// www.officefreund.de

OfficeFreund - das Schweizer Offiziers-Taschenmesser im Büro

Auf über 40.000 Unternehmens-PCs läuft WinOffice pro 5.x seit mehr als 25 Jahren und nennt sich jetzt OfficeFreund. Mitte 2021 erfolgte die Namensänderung in OfficeFreund. "Alles andere bleibt gleich und wurde nur noch einmal verbessert, um den Workflow im Büro zu optimieren. Wie ein Schweizer Offiziers-Taschenmesser ist unsere Software seit mehr als 25 Jahren ein Tausendsassa in allen Büros, wenn es um die komplette Digitalisierung und Vereinfachung aller Abläufe geht. Mit OfficeFreund setzen wir diesen Weg fort und setzen noch einiges obendrauf. Wir haben quasi den Motor getunt und die Verarbeitungsprozesse im Programm, aber vor allem im Netzwerkbetrieb wesentlich verbessert und drastisch beschleunigt, um den Workflow zu optimieren", so Entwickler und CEO, Dipl. Ing. Arnold Spatz.

OfficeFreund-Software übernimmt 100 Prozent aller Aufgaben im Büro - 100 Prozent digital

Im neuen OfficeFreund bleibt alles so einfach und intuitiv, wie es Zehntausende von Usern auch vom altbewährten WinOffice pro 5.x kennen. Die Verarbeitungsprozesse in der neuen Software-Version OfficeFreund wurden verbessert und der Netzwerkbetrieb optimiert und beschleunigt.

Was perfekt ist, muss nicht verbessert werden - nur beschleunigt

Arnold Spatz betont: "An der Benutzer-Oberfläche wurden im Gegensatz zu WinOffice pro 5.x nur minimale Änderungen vorgenommen, um die Funktionalität und ohnehin schon perfekte Usability für den Benutzer nicht zu verändern, da diese, wie uns Rückmeldungen von hunderten Unternehmen immer wieder gezeigt haben, eine besondere Stärke der Software ist. Selbstverständlich wurden weitere Features, Updates und vor allem die Geschwindigkeit der Software optimiert, um die tägliche Arbeit im Büro zu erleichtern. Danke dafür an die vielen konstruktiven Tipps und Verbesserungsvorschläge, die wir in den letzten Jahren von unseren Usern erhalten haben."

100 Prozent-Allround-Software: Vom Auftragseingang bis hin zum Mahnwesen ist alles sehr benutzerfreundlich

Wenn die Suchmaske von OfficeFreund geöffnet ist, steht eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Verfügung. Sofort ist der Überblick über alle Geschäftsvorgänge gegeben und es kann unmittelbar mit der Weiterarbeit an aktuellen Aufträgen begonnen werden.

Features von OfficeFreund - gleich wie beim altbewährten WinOffice pro 5.x - Warenverkehr - Korrespondenz - Angebote - Kostenschätzungen - Auftragsbestätigungen - Rechnungen - ABO-Rechnung - Schlussrechnung - Lieferscheine - Buchhaltung - Gutschriften - Bestellungen - etc.

Download des Gratis-E-Books mit allen Tipps zum digitalen Büro der Zukunft inklusive einem Gutschein für einen 365-Tage-Gratis-Test der Vollversion von OfficeFreund für Erstanwender unter: https://www.officefreund.de

