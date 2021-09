Platin atmet nach dem gestrigen Ausverkauf auf. Obwohl die Rückgänge am PLATINUM-Markt gestern nicht so stark ausfielen wie am PALLADIUM-Markt, fiel das Edelmetall um über 2%. Zwar spielte die gestrige Risikoaversion eine wichtige Rolle bei dem Rückschlag, doch wurden die Edelmetalle auch durch den stärkeren US-Dollar unter Druck gesetzt. Heute ist die Situation anders - die Risikostimmung verbesserte sich und der USD wurde schwächer, was PLATINUM und anderen Edelmetallen eine leichte Erholung ermöglichte. ...

