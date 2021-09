Linz (www.anleihencheck.de) - Heute steht eine Zinsentscheidung der Ungarischen Nationalbank (MNB) auf dem Programm, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die MNB habe ihren Leitzinssatz im Sommer bereits dreimal um jeweils 30 Basispunkte auf derzeit 1,50% erhöht. Analysten würden für heute eine weitere Zinserhöhung um 15 bis 30 BP erwarten. Der Ungarische Forint habe in den letzten zwei Wochen trotz der Erwartung weiter steigender Zinsen abgewertet - schließlich bleibe der Realzinssatz bei einer Inflationsrate nahe 5,00% stark negativ. Nach der weiteren Abwertung von gestern (nicht Ungarn-spezifisch) erwarten wir heute einen Zinsschritt um 25 oder 30 Punkte, so Oberbank. (21.09.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...