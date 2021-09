Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen waren am Montag angesichts schwacher Aktienmärkte gefragt und konnten merklich zulegen, so die Analysten der Nord LB.Aufgrund der sehr schlechten Stimmung an den Aktienbörsen seien sichere Alternativen gefragt gewesen. US-Staatsanleihen hätten somit deutliche Kursgewinne zum Wochenstart verzeichnet. ...

