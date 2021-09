Porsche-Calls mit 82%-Chance bei anhaltender Erholung

Wie die anderen im DAX gelisteten Automobilwerte befand sich auch die Aktie des DAX-Neulings Porsche (ISIN: DE000PAH0038) in den vergangenen Wochen unter Druck. Verzeichnete die Aktie noch am 7.6.21 bei 102 Euro ein Hoch, so wurde sie am 20.9.21 zeitweise unterhalb von 79 Euro gehandelt. Im frühen Handel des 21.9.21 führte die Porsche-Aktie mit einer Kurserholung von mehr als drei Prozent die Performanceliste aller DAX-Werte an.

Erweist sich der Kursrückgang der vergangenen Tage als Übertreibung und die Porsche-Aktie kann nach der bekräftigten Kaufempfehlung der DZ Bank mit einem Kursziel von 100 Euro in Kürze wieder auf ihr Niveau von vor einer Woche im Bereich von 87 Euro zulegen, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 80 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Porsche-Aktie mit Basispreis bei 80 Euro, Bewertungstag 19.11.21, BV 0,1, ISIN: DE000SF4FBN4, wurde beim Porsche-Kurs von 82,50 Euro mit 0,58 - 0,59 Euro gehandelt.

Wenn die Porsche-Aktie in spätestens zwei Wochen zumindest wieder auf 87 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,85 Euro (+44 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 77,82 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Porsche-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 77,82 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE74QK5, wurde beim Aktienkurs von 82,50 Euro mit 0,49 - 0,50 Euro quotiert.

Legt der Kurs der Porsche-Aktie auf 87 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Porsche-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,91 Euro (+82 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 75,758 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Porsche-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 75,758 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA57U02, wurde beim Aktienkurs von 82,50 Euro mit 0,69 - 0,70 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Porsche-Aktie auf 87 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,12 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Porsche-Aktien oder von Hebelprodukten auf Porsche-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de