Bremerhaven / Halle (S.) (ots) -Anmoderationsvorschlag:Der Tag der Deutschen Einheit 2021 ist anders: Zum ersten Mal vertreten neben der Bürgerdelegation auch je zwei Einheitsbotschafter ihr Bundesland.Sprecher:Den Tag der Deutschen Einheit feiern wir in diesem Jahr in Halle in Sachsen-Anhalt. Für Bremen ist als Einheitsbotschafter Serdar Ugurlu aus Bremerhaven dabei.Serdar hat gerade sein Abi gemacht und mit Mitschülern ein Video über die Deutsche Einheit gedreht. In dem hat er mit Menschen aus dem Westen und Osten über ihre Erlebnisse gesprochen. Entstanden ist ein spannender Film, bei dem man merkt: bei den Älteren gibt es manchmal noch so etwas wie eine Mauer im Kopf. In seiner Generation gibt es kaum Unterschiede zwischen Ost und West und er ist sich sicher, die Jüngeren können helfen, Blockaden zu lösen.Serdar will jetzt ein Studium anfangen - vielleicht in Magdeburg oder Halle. Bei seinem Besuch kann er ja schon mal ein paar Kontakte knüpfen.Weitere Infos zu Einheitsbotschafter Serdar UgurluSerdar Ugurlu (18), echter Bremerhavener, hat gerade sein Abi hinter sich gebracht. Als Nächstes steht ein Studium an. Serdar kann sich noch nicht entscheiden, ob er lieber BWL studiert oder doch auf Lehramt. Zum Thema Deutsche Einheit hat er gemeinsam mit Mitschülern ein Videoprojekt gestartet. Hierbei wurden Zeitzeugen der Wiedervereinigung in Bremerhaven und Rostock befragt.Mein Bundesland ist Bremen. Und ich bin ein bisschen stolz darauf. Das liegt auch an den Menschen hier, besonders in Bremerhaven. Die meisten sind sehr offen - und nehmen andere sehr herzlich auf.Was die Einheit für mich bedeutet? In unserer Generation sind die Unterschiede zwischen Ost und West eigentlich gar nicht so krass. Tendenziell ist das eher ein Thema für den Geschichtsunterricht. Bei den Zeitzeugen gibt es vielleicht manchmal noch unsichtbare Mauern im Kopf. Wir als Jugendliche, die mit der Einheit aufgewachsen sind, könnten vielleicht helfen, diese Blockaden zu lösen. Wie wir mit unserem Videoprojekt.Wir sind dazu extra nach Rostock gefahren, um die Geschichte der Menschen dort zu hören. Es war total spannend, wie die Rostocker vom Mauerfall erzählen und was das für eine Aufregung war 1989. Nicht weniger interessant war, was die Leute, die damals ungefähr so alt waren wie ich jetzt, für Musik gehört haben und was für Klamotten sie trugen.Die Rostocker haben uns alte Fotos gezeigt. Sie mussten immer wieder lachen, als sie sich selbst auf den Bildern von damals sahen. Für uns war das auch total lustig. Das Video, was wir daraus gemacht haben, ist nur so fünf Minuten lang. Aber es erzählt eine Menge über das Leben damals hier und drüben.