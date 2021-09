Sollte die bei der Müllverbrennung entstehende Wärme als industrielle Abwärme definiert werden? Darüber haben Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in der vergangenen Woche bei der VDI-Konferenz "Thermische Abfallbehandlung" in Würzburg diskutiert. Hintergrund ist die noch immer offene Frage, wie die Müllverbrennung im Rahmen der in den kommenden Jahren absehbar anziehenden Klimaschutzpolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...