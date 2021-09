FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.09.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS QUILTER TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 130 (155) P - BARCLAYS INITIATES BREWIN DOLPHIN WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 430 PENCE - BARCLAYS INITIATES RATHBONE BROS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 2500 PENCE - BARCLAYS RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 340 (325) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1075 (1040) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JTC PRICE TARGET TO 945 (795) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 425 (420) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES SEGRO TO 'CONVICTION BUY LIST' ('BUY') - TARGET 1550 (1310) P - JPMORGAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 4300 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 235 (260) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES REAL ESTATE INVESTORS PRICE TARGET TO 50 (47) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES COMPUTACENTER TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 3290 (2520) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

