Gestern wurden die Aktienmärkte rund um den Globus regelrecht durchgeschüttelt. Nach Verwerfungen an der Hongkonger Börse durch extreme Schwächen bei Immobilienaktien gingen die Börsen weltweit deutlich in die Knie. Heute folgt jedoch ein beeindruckender Rebound. So liegt der Dax zur Stunde schon wieder deutlich im Plus und notiert momentan bei 15.317 Zählern - ein Anstieg von knapp 1,3 Prozent. Damit könnte der Rücksetzer schon wieder Geschichte sein…

Anleger-Tipp: Diese Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...