FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag angesichts einer freundlicheren Finanzmarktstimmung nachgegeben. Bis zum Mittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 171,51 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,32 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen etwas zu.

Die deutliche Erholung an den Aktienbörsen von den Kursverlusten am Vortag belastete die Anleihen. Als sicher geltende Staatsanleihen waren wegen der freundlicheren Stimmung weniger gesucht. An den Börsen bestehen zwar immer noch Sorgen um den großen Immobilienentwickler Evergrande aus China, die Marktlage scheint sich jedoch etwas zu beruhigen. Zum Wochenstart hatten Befürchtungen, die wirtschaftliche Stabilität Chinas könnte unter den Finanzproblemen Evergrandes leiden, für deutliche Kursverluste an den Börsen gesorgt.

In der Eurozone wurden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Nachmittag werden in den USA Zahlen vom Immobilienmarkt und vom Außenhandel erwartet./jsl/bgf/men