Am vergangenen Wochenende hat ein kleines Kreuzchen an der richtigen Stelle einem WestLotto-Kunden zum Millionensegen verholfen: Der Glückspilz aus NRW gab seinen Lottoschein am Montag, 13. September, für die folgenden beiden Ziehungen im Kreis Gütersloh ab und beteiligte sich ebenfalls an der Zusatzlotterie Spiel 77. Das hat sich gelohnt. Denn bei der Ziehung am vergangenen Samstag (18. September) traf er mit der Glückszahl 6-9-8-0-2-4-0 dort die Gewinnklasse 1! Nun werden ihm 2.277.777 Euro überwiesen.Weitere Großgewinne bei LOTTO 6aus49 und GlücksSpiraleAber auch andere Tipper hatten Glück: Es reichte zwar nicht ganz zum Millionengewinn, aber zwei WestLotto-Kunden (aus den Räumen Düsseldorf und Dortmund) trafen die zweite Gewinnklasse bei LOTTO 6aus49 und erhalten nun jeweils 957.776,30 Euro. Bei der GlücksSpirale gab es einen Großgewinn über 100.000 Euro im Raum Duisburg.7 Millionen Euro im JackpotDa bundesweit kein Tipper die höchste Gewinnklasse getroffen hat, steigt der Jackpot bei LOTTO 6aus49 zur kommenden Ziehung am Mittwoch, 22. September, auf rund 7 Millionen Euro. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen sowie unter www.westlotto.de möglich.