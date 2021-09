Der 1,6T-PHY von Microchip bewältig die hohen Anforderungen an Bandbreite und Signalintegrität die Anwendungen wie 5G, Cloud-Dienste, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in Rechenzentren stellen. Um die höhere Bandbreite bereitzustellen, müssen Designs die Herausforderungen in Bezug auf die Signalintegrität bewältigen, die mit dem Übergang auf 112G-(GBit/s-)PAM4-Serializer/Deserializer (SerDes) verbunden sind. Diese sind erforderlich, um neueste Glasfaserverbindungen, System-Backplanes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...