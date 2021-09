Bis zum Mittag konnten sie jedoch nur einen Teil ihrer Abschläge vom Wochenstart aufholen.New York / London - Die Ölpreise haben sich am Dienstag von ihrem Kursrutsch am Vortag erholt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,69 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 75 Cent auf 71,04 Dollar. Zu Wochenbeginn waren die Rohölnotierungen zeitweise erheblich unter...

