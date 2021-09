Köln (ots) -Reisebibel, Geschichtsatlas, Naturführer, Bilderbuch, Heimatkunde, Lexikon oder Daumenkino XXL: Auf den neuen dreiteiligen Band "Deutschland - Kultur und Landschaft" aus dem Könemann Verlag trifft all das zu. Und beschreibt seinen Informations- und Facettenreichtum dennoch nur unzureichend. Auf 2112 Seiten führen die Bände "Der Norden", "Die Mitte" und "Der Süden" mit rund 4000 Artikeln und 6000 Abbildungen durch 63 Regionen und Städte. Ob blättern, stöbern oder studieren: Mit einer enormen Themenvielfalt und einer abwechslungsreichen Gestaltung bietet das hochwertig gedruckte Kompendium fundierte Wissensvermittlung und seriöse Unterhaltung für alle Generationen. Die rund 14 Kilogramm schwere Ausgabe erscheint am 8. Oktober 2021.Autos und Architektur, Burgen und Bier, Dichter und Denkmäler, Fischbrötchen und Fußball, Häfen und Handwerk, Kunst und Kirchen, Leistungen und Legenden, Migration und Maultaschen, Pflanzen und Persönlichkeiten, Süßwasserfische und Schlösser, Trachten und Triumphe, Wein und Wiedervereinigung: "Deutschland - Kultur und Landschaft" stellt einen in dieser Form einmaligen Querschnitt unseres Landes vor. Die kompakten, journalistisch geschriebenen Texte der elf Autoren in über 120 Kapiteln und Inserts werden durch zahlreiche Fotos, Wimmel-Seiten und Karten ergänzt. Die geografische Struktur der drei Bände erleichtert die Orientierung und bildet den Rahmen für eine vielseitige Entdeckungsreise in Wort und Bild. Von Ostfriesland bis Magdeburg, vom Ruhrgebiet bis zum Erzgebirge, vom Saarland bis Oberbayern.Über KönemannDer Kölner Verlag hat sich auf die hochwertige Bild- und Informationsbände vorwiegend über Kunst, Fotografie und Reise spezialisiert. Er ist in über 50 Ländern vertreten. Könemann produziert jährlich ca. 100 Neuerscheinungen. Einzigartig für die Branche sind die zahlreichen elektronischen Tools, die der Verlag zur Buchherstellung verwendet. Im Herbst 2021 erscheint, ähnlich wie "Der Pott", ein neuer Bildband über die Architektur und Industriegeschichte Kölns.Gerne schicken wir Ihnen Rezensionsexemplare.Deutschland - Kultur und LandschaftKönemann Verlag3 Bände mit Schutzumschlag2112 SeitenFormat 28 x 34 cmISBN: 978-3-7419-3624-1Preis: 99,95 EuroDas Buch ist für Ausländer kostenlos in 33 Sprachen über die App "CultShare" erhältlich.Deutschland - Kultur und Landschaft: Die Regionen und Städte im ÜberblickBand 1OSTFRIESLAND UND DIE INSELNEMSLAND - OSNABRÜCKER LAND -GRAFSCHAFT BENTHEIMBREMEN UND BREMERHAVENELBE-WESER-DREIECKNORDFRIESLAND, DIE NORDFRIESISCHEN INSELN UND DITHMARSCHENOSTSEE VON FLENSBURG BIS LÜBECKHAMBURG UND ALTES LANDOSTSEEKÜSTE UND BODDENLANDSCHAFT VON LÜBECK BIS STRALSUNDMECKLENBURGISCHE SEENPLATTEUCKERMARK - RUPPINER LAND - OSTPRIGNITZOLDENBURG UND OLDENBURGER MÜNSTERLANDMÜNSTER UND DAS MÜNSTERLANDOSTWESTFALEN-LIPPEWESERBERGLAND UND SOLLINGLÜNEBURGER HEIDEWENDLAND UND ALTMARKHANNOVER UND REGIONDAS BRAUNSCHWEIGER LANDHARZPOTSDAM, HAVELLAND UND FLÄMINGBERLINNIEDERLAUSITZ, DAHME-SPREEWALD UND ELBE-ELSTER-LANDODERBRUCH UND UMGEBUNGMAGDEBURG UND ELBE-BÖRDE-HEIDEBand 2RUHRGEBIETDÜSSELDORF UND DER NIEDERRHEINAACHEN, DAS UMLAND UND DIE NÖRDLICHE EIFELKÖLN UND KÖLNER BUCHTBERGISCHES LANDSAUERLAND, SIEGERLAND, WITTGENSTEINER LANDAHRTAL UND SÜDLICHE EIFELMOSELTALMITTELRHEINHUNSRÜCK UND DAS NAHETALNÖRDLICHES HESSENSÜDHESSENFRANKFURT UND DER TAUNUSTHÜRINGER WALDSAALETALHALLE - SAALE - UNSTRUTANHALT - DESSAU - WITTENBERGERFURT - WEIMAR - JENAVOGTLANDLEIPZIGDRESDEN, DAS ELBTAL UND DIE SÄCHSISCHE SCHWEIZOBERLAUSITZ UND NIEDERSCHLESIENERZGEBIRGEBand 3SAARLANDPFALZ UND PFÄLZERWALDKRAICHGAU UND ODENWALD, MANNHEIM, HEIDELBERGOBERRHEINISCHE TIEFEBENESTUTTGART UND DER NORDOSTENSCHWARZWALDBODENSEEOBERSCHWABEN UND SCHWÄBISCHE ALBBAYERISCH-SCHWABEN UND ALLGÄUUNTERFRANKENMITTELFRANKENOBERFRANKENOBERPFALZNIEDERBAYERNMÜNCHENOBERBAYERN36 Seiten über die Geschichte DeutschlandsPressekontakt:PR KölnHeino Schütten0177 7859805schuetten@pr-koeln.deOriginal-Content von: koenemann.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150067/5026119