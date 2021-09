Der ZKB eKMU-X Index schloss die vergangene Handelswoche auf dem Stand von 1068 Punkten, was einem marginalen Plus von 0,1 Prozent entspricht.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist in der vergangenen Woche in ruhigen Bahnen verlaufen. In 48 Abschlüssen nach 70 in der Vorwoche wurden gut 1,1 Millionen Franken umgesetzt (+0,6%). Der ZKB eKMU-X Index schloss auf dem Stand von 1068,47 Punkten, was einem marginalen Plus von 0,1 Prozent entspricht. Dünn gesät waren auch die Unternehmensnachrichten.

