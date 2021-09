Die seit wenigen Wochen im direct market plus der Wiener Börse gelistete Voquz hat sich über eine Kapitalerhöhung brutto 800.000 Euro gesichert. Es wurden 25.000 Aktien zu je 32,0 Euro platziert. "Wir freuen uns über das große Interesse an unserer ersten Kapitalerhöhung nach der Aufnahme des Listings am 26. Juli diesen Jahres. Da das Zeichnungsinteresse weit über unseren Erwartungen lag und die Kapitalerhöhung somit überzeichnet war, hat sich unser Mehrheitsaktionär, die Voquz Technologies GmbH, Wien, dazu entschlossen, zwei uns bekannte Investoren durch eine Umplatzierung Ihrer Anteile zu gleichen Konditionen zu bedienen.", so Martin Kögel, CEO der Voquz Labs AG. Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung soll das ...

