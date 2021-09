DJ New normal? HR jetzt neu denken - "HRxplore", die Personalmanagement-Konferenz, blickt auf Trends und Transformation im Personalwesen

Würzburg (pts019/21.09.2021/14:30) - Wie schnell sich die Welt tiefgreifend verändern kann, das haben wir in den vergangenen 18 Monaten erfahren. Wie schnell sich Unternehmen und Menschen daraufhin verändern mussten, haben wir - am eigenen Leib - auch erlebt. Die Personalabteilungen haben in solchen Zeiten eine besonders wichtige Rolle und müssen die Aufgabe der Human Resources neu und anders denken! Denn jetzt gilt es sich für die Zeit nach der Pandemie aufzustellen und das "new normal" zu definieren.

Genau diesen Fragen geht die erste HRxplore-Konferenz für Personalexperten:innen und Führungskräfte nach: Wann: am 21. Oktober 2021 Wo: Mainfrankensäle Veitshöchheim Was: Trends - Digitale Transformation und Leadership Website: https://hrxplore.de

Das Besondere an der HRxplore sind die vielen neuen kreativen Eventformate. Dazu gibt es außergewöhnliche Referenten. Die Keynote hält Wacken-Gründer Holger Hübner. Weitere starke Persönlichkeiten aus der Welt des Profisports sind der erfolgreichste Freiwasserschwimmer der Welt Thomas Lurz, der Headcoach der s.Oliver Baskets, Denis Wucherer sowie der Vorstand Sport der Würzburger Kickers, Sebastian Schuppan. Zudem enthält das Programm disruptive Ideen, wissenschaftliche Beiträge, neueste Strategien, Trends und Technologien sowie Erfahrungsberichte der Unternehmen, zum Beispiel zum Thema künstliche Intelligenz und Robotics.

Die HRxplore ist eine Human-Resources-Konferenz für alle Personaler:innen, die sich inspirieren lassen und HR neu denken wollen. Die neuartigen Formate sind: - Top-Trends im HR präsentiert durch Deloitte - Error-Session - wir erzählen was nicht gut gelaufen ist - Die Arbeitswelt von Morgen mit Praxisbeispielen - Arbeitsmarkttrends in Zahlen und Diskussion - Recruiting-Battle - Start-up HR - HR Science Slam

"Für mich sind Mitarbeiter*innen das wichtigste Kapital eines Unternehmens und wir Personaler*innen tragen hierfür eine große Verantwortung. Es ist unsere Leidenschaft mit der HRxplore eine Plattform für Personaler*innen und Führungskräfte zum Austausch von Ideen, Trends und Vernetzung zu etablieren", erläutert HRxplore-Mitinitiator Andreas Göbet von der Leoni AG.

"Nach dem HR-Barcamp Mainfranken und der HR-Error Night wollen wir ein weiteres Mal zeigen, was an innovativen und disruptiven Ideen rund um HR aus der Region Würzburg kommen kann. Verkehrstechnisch perfekt angebunden bietet sich die HRxplore auch für einen Besuch ohne Übernachtung an", sagt Mitinitiator Simon Klingenmaier von der ISO-Gruppe: "Die HRXplore ist ein Pre-Event der Wuerzburg Web Week, die vom 22. bis 29.10.2021 stattfindet."

